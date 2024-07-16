Врачи Подмосковья спасли 3-летнего пациента с игрушечной пулей в ухе

В поликлинику Видновской больницы обратились родители 3-летнего ребенка с жалобами на боль и инородное тело в ухе ребенка. В ходе обследования врачи выяснили, что ребенок изучал возможности игрушечного пистолета и нечаянно выстрелил себе в ухо. Пуля застряла в наружном слуховом проходе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Под общим наркозом мы извлекли инородное тело, которое впилось в стенку костного отдела слухового прохода, с помощью специального крючка. Своевременное удаление инородного тела спасло юного пациента от возможных внутричерепных патогенных осложнений, таких как снижение слуха, возникновение пролежней слухового прохода и вторичной бактериальной инфекции», — рассказал врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.

На данный момент мальчик чувствует себя хорошо, его органы слуха полностью функционируют. Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из уха или носа — так можно протолкнуть их еще дальше и навредить. В таких случаях лучше оперативно обратиться за медицинской помощью.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.