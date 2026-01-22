Врачи Подмосковья рекомендовали ограничить прогулки с детьми при морозах до –30°C

В выходные в Подмосковье ожидаются сильные морозы до –33°C. Врачи НИКИ детства советуют минимизировать или отменить прогулки с детьми при таких температурах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В предстоящие выходные в Московской области прогнозируются экстремально низкие температуры — до –33°C. Врачи рекомендуют при сильных морозах отказаться от прогулок с детьми или максимально сократить их продолжительность.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что при температуре ниже –25°C прогулки для детей дошкольного и младшего школьного возраста не рекомендуются. Это связано с риском переохлаждения, обморожений и респираторных осложнений.

Если выход на улицу необходим, врачи советуют ограничить пребывание на холоде до 10–15 минут. Ребенка следует одевать по принципу трех слоев: первый — термобелье или хлопковое белье, второй — утепляющий слой из флиса или шерсти, третий — ветро- и влагозащитная верхняя одежда. Голова, шея, руки и ноги должны быть надежно защищены, обязательны шапка, шарф или балаклава, перчатки и теплая непромокаемая обувь. Одежда не должна стеснять движений, чтобы сохранялось нормальное кровообращение.

Перед выходом на улицу рекомендуется наносить на открытые участки кожи специальный детский зимний крем для защиты от обветривания и обморожения. Врачи подчеркивают, что свежий воздух важен для здоровья ребенка, однако в условиях аномальных морозов приоритетом должна оставаться забота о здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.