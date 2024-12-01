Врачи Подмосковья рассказали об особой терапии для детей-«бабочек»

В НИКИ детства 3 года назад открылся Центр генных дерматозов, который занимается наблюдением и лечением детей с буллезным эпидермолизом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Буллезный эпидермолиз — редкое генетическое заболевание, вызванное поломкой генов, которые участвуют в формировании кожного каркаса. Заболевание проявляется тем, что кожа человека становится хрупкой и покрывается пузырями от любого прикосновения. К сожалению, сегодня полностью вылечить болезнь нельзя. Однако можно существенно улучшить состояние людей с таким диагнозом благодаря правильно подобранной поддерживающей терапии, в том числе ежедневных перевязок кожи специальными материалами.

В прошлом году в Центре генных дерматозов НИКИ детства открылся дневной стационар, где юные пациенты с буллезным эпидермолизом могут получить все необходимые перевязочные материалы, консультации и пройти обследование за один день.

Дневной стационар Института детства позволяет в течение 4-5 часов провести все необходимые лабораторные и инструментальные исследования, в том числе ЭКГ, УЗИ, эхокардиографию, получить результаты анализов, обсудить их со специалистами и выработать тактику дальнейшего лечения. В стационаре также ведется динамическое наблюдение, производятся перевязки и выдаются медицинские изделия.

Благодаря современной симптоматической терапии и комплексному подходу к лечению продолжительность жизни «людей-бабочек» сегодня практически такая же, как у здоровых людей.

Как ранее отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.