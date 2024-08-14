Врачи Подмосковья рассказали об опасности неправильно сделанных домашних заготовок

Делая заготовки на зиму, важно строго соблюдать рецептуру. В противном случае есть риск заражения ботулизмом. Это тяжелое заболевание, вызванное бактерией Clostridium botulinum, которая поражает нервную систему, вызывая паралич дыхательных мышц и диафрагмы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чтобы избежать заражения ботулотоксином, необходимо делать любые домашние заготовки строго по рецепту. Не менять время варки и кипячения, не снижать количество соли, сахара, уксуса или лимонной кислоты «на свой вкус», герметично и плотно закручивать крышки. При этом консервы, которые долго хранились, перед употреблением желательно прокипятить или прожарить в течение 10-15 минут», — пояснила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Специалист подчеркнула, что вздутые крышки, помутнение рассола, измененный цвет и запах содержимого, наличие плесени должны вызвать особую настороженность. Если вы увидели, что с банкой и ее содержимым что-то не то, не стоит пробовать на вкус, так как даже одна капля испорченного продукта может вызвать заражение

«Важно использовать только свежие и качественные продукты для заготовок, тщательно вымыть продукты перед консервированием. Недостаточно промытое сырье, с частицами земли со спорами — это также источник заражения. Регулярно меняйте воду при мытье овощей и фруктов. А при консервировании грибов термически их обработайте. Не забудьте продезинфицировать руки перед закруткой и простерилизовать банки при температуре не ниже 100 градусов», — добавила, в свою очередь, врач-инфекционист института детства Ольга Кандоба.

По ее словам, консервированные грибы представляют наибольшую опасность. Их ни в коем случае не стоит давать детям. Коварство ботулизма заключается в том, что вкус и внешний вид зараженных консервов не отличается от нормальных.

При хранении домашних заготовок на зиму очень важно соблюдать строгие правила: промаркировать сроки изготовления, хранить в прохладном и сухом месте, где на них бы не попадал солнечный свет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.