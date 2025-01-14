Врачи Подмосковья рассказали о таком явлении, как хождение ребенка на носочках

Существует такое заболевание — эквинусная деформация стопы. Это состояние, при котором стопа находится в согнутом положении, а опора осуществляется на передний отдел, затрудняя опускание пятки. Часто оно сопровождается другими патологиями стоп, но сегодня речь пойдет именно об этой патологии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чаще всего причина кроется в функциональном или анатомическом укорочении ахиллова сухожилия. Натяжение сухожилия препятствует опусканию пятки, однако не всегда требует оперативного вмешательства, но консультация специалиста обязательна», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии детской больницы МОЦОМД, врач травматолог-ортопед Виталий Терлецкий.

Врачи принимают в консультативно-диагностическом центре (КДЦ), где проводят осмотр, дают все рекомендации и при необходимости планируют дальнейшее лечение. При легкой деформации эффективны консервативные методы: массаж, ЛФК, физиотерапия. В случаях спазмов, например, при ДЦП, применяют инъекции ботулотоксина. При выраженной деформации или неэффективности консервативного лечения выполняется малоинвазивная Z-образная ахиллопластика. Через миниатюрные разрезы на голени осуществляется доступ к ахиллову сухожилию и выполняются «послабляющие» надрезы для удлинения сухожилия. Операция длится 15–20 минут под местной или общей анестезией, после чего накладывается гипс на 3 недели, который фиксирует стопу в правильном — корректирующем положении.

Для получения комплексной информации о течении заболевания и подбора необходимого объема терапии записывайтесь на консультацию к врачу детскому травматологу-ортопеду в КДЦ Московского областного центра охраны материнства и детства. Прием осуществляется по направлению врача-педиатра или узкого специалиста. Связаться с центром можно по телефону: 8 (495) 554-83-87.

При возникновении симптомов эквинусной деформации важно не откладывать визит к специалисту. Раннее обращение позволит избежать развития более серьезных проблем с опорно-двигательным аппаратом, которые могут повлечь за собой осложнения в будущем. После установления диагноза, доктор обсудит с родителями ребенка все доступные методы лечения. Важно понимать, что каждый случай индивидуален, и подход к лечению должен быть строго персонализированным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.