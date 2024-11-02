Врачи Подмосковья рассказали о различиях мононуклеоза или ангины

Многие детские заболевания часто похожи симптомами друг на друга. Это вводит в заблуждение не только родителей, но, порой, и докторов. Ведь от верного диагноза зависит успех лечения. Одним из таких «маскирующихся» заболеваний является и мононуклеоз. Даже опытный родитель не сразу отличит его от ангины. Врачи НИКИ детства объяснили принципиальную разницу между двумя заболеваниями, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Инфекционный мононуклеоз вызывается только вирусами. В 90% случаев вирусом Эпштейн-Барр, реже цитомегаловирусом. Ангина же вызывается бактериями, в том числе стрептококком. Типичными для мононуклеоза будут симптомы: повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов, чаще шейных и подчелюстных, а также воспаление слизистой оболочки глотки. Кроме того, ребенок может чувствовать слабость, усталость, сонливость. На УЗИ могут быть увеличены печень и селезенка. Но главное отличие от ангины — при мононуклеозе будет насморк и заложенность носа. А при ангине его нет. Есть даже поговорка у докторов „стрептококк боится соплей“», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Мононуклеоз или «болезнь поцелуев» передается через контакт с жидкостями, прежде всего со слюной: при использовании общих стаканов, бутылок и, конечно, при поцелуях. Поэтому врачи-инфекционисты не рекомендуют целовать малышей в лицо и губы, так как именно эти части тела особенно восприимчивы для инфекций.

«Специфического противовирусного лечения возбудителей инфекционного мононуклеоза нет. Мононуклеоз проходит через 2-4 недели. В острый период проводится лишь симптоматическая терапия. Рекомендуется обильное питьё, покой, при лихорадке — прием жаропонижающих. Ангину же нужно лечить антибиотиками. Это еще одно важное различие между двумя заболеваниями», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

На базе НИКИ детства проводится научно-исследовательская работа по изучению качества жизни детей и подростков Московской области, перенесших инфекционные заболевания, в том числе вызванные вирусом Эпштейна-Барр.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.