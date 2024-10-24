Врачи Подмосковья рассказали о необходимости вакцинации от полиомиелита

24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Эта дата призвана еще раз напомнить родителям об опасности полиомиелита и его осложнений, а также о важности проведения вакцинации ребенка в 3, 4, 5 и 6 месяцев, а также ревакцинации в полтора года и 6 лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Не так давно, 30 лет назад полиомиелит был кошмаром для многих стран. Вирус, который вызывал заболевание, поражал спинной мозг, слизистую кишечника, что в итоге приводило к смертельному исходу или глубокой инвалидности. В основную группу риска входили дети до 5 лет. Благодаря вакцинации почти во всех странах мира, кроме Афганистана и Пакистана, заболевание можно считать практически побежденным. Тем не менее, вирус существует, и, если по какой-либо причине не была сделана прививка, риск заболеть есть. Тяжелые последствия — паралич конечностей, деформация позвоночника, инвалидность, парализация спустя несколько лет после перенесенного заболевания — это еще не все осложнения полиомиелита», — отметила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Благодаря охвату вакцинацией большого количества населения, Россия с 2002 года имеет статус страны, свободной от полиомиелита. Но до тех пор, пока в мире остается хоть один инфицированный человек, риск заражения полиомиелитом есть у всех.

«Полиомиелит — острое, крайне контагиозное инфекционное заболевание, обусловленное поражением спинного мозга полиовирусом. Заражение может произойти воздушно-капельным путем, но чаще при попадании вируса в рот через воду, руки, различные предметы (бытовые, детские игрушки и т. д.), загрязненные фекалиями человека, выделяющего полиомиелит, а также через продукты питания, плохо промытые сухофрукты. Причем могут заболеть и взрослые. Клинически полиомиелит проявляется повышением температуры, головными и мышечными болями с последующим развитием параличей. Параличи при полиомиелите носят необратимый характер. В 30% случаев полиомиелит заканчивается инвалидностью, в 10% наступает смерть из-за паралича дыхательных мышц», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

От полиомиелита нет лекарства, но его можно предотвратить с помощью вакцинации. Иммунизация против полиомиелита проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок с 3-месячного возраста с интервалами в 45 дней. Первые две прививки проводят инактивированной вакциной, последующие — живой или инактивированной вакциной в виде капель. Вакцина от полиомиелита — это защита на всю жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.