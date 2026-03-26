Врачи Подмосковья рассказали, как выявить гепатит С у детей

Врачи НИКИ детства в Подмосковье объяснили, как распознать «тихий» гепатит С у ребенка и какие обследования необходимо пройти. О рисках инфекции напомнили в рамках Недели профилактики инфекционных заболеваний, которая проходит с 23 по 29 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Гепатит С вызывает вирус HCV, поражающий клетки печени и приводящий к их воспалению и гибели. У детей инфекция особенно опасна высоким риском перехода в хроническую форму. Без своевременной диагностики вирус может десятилетиями сохраняться в печени, вызывая фиброз и цирроз уже в молодом возрасте.

Инфекция передается через кровь — от матери к ребенку во время родов, при использовании недостаточно продезинфицированных инструментов во время медицинских и косметических процедур, а также через общие предметы гигиены с микрочастицами крови.

«Гепатит С у детей коварен отсутствием специфических симптомов. Ребенок может оставаться активным, лишь иногда жалуясь на утомляемость или дискомфорт в правом подреберье. Часто заболевание выявляют случайно при плановом обследовании или перед операцией», — отметила врач-инфекционист НИКИ детства Алиса Медкова.

Для диагностики на первом этапе проводят анализ крови на антитела к гепатиту С. Дополнительно назначают биохимический анализ крови и УЗИ органов брюшной полости, чтобы оценить состояние печени.

Современная противовирусная терапия препаратами прямого действия позволяет излечить заболевание более чем в 98% случаев и предотвратить развитие осложнений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.