Врачи Подмосковья рассказали, как укрепить иммунитет младенца

Врачи НИКИ детства в Подмосковье напомнили о значении грудного вскармливания и вакцинации в рамках Недели здоровья матери и ребенка, которая проходит с 30 марта по 5 апреля. Специалисты подчеркнули, что питание с первых дней жизни формирует иммунитет и влияет на дальнейшее развитие малыша, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Грудное молоко специалисты называют уникальным «живым» продуктом, который невозможно полностью воспроизвести в детских смесях. Оно содержит необходимые белки, жиры и углеводы, а также антитела, гормоны и ферменты, защищающие младенца от инфекций и способствующие правильному развитию органов. По словам врачей, грудное вскармливание помогает сформировать здоровую микрофлору кишечника и укрепляет базовое доверие ребенка к миру.

«Материнское молоко — это первая и самая важная "прививка" для малыша. Оно формирует здоровую микрофлору кишечника, где сосредоточено более 70% клеток иммунной системы. Мы всегда поддерживаем мам в их желании кормить грудью и напоминаем, что правильное питание самой женщины в этот период должно быть разнообразным и сбалансированным, чтобы обеспечить и ее, и ребенка всеми необходимыми питательными ингредиентами», — подчеркнула заведующая отделом неонатальной медицины и когнитивного развития Нина Захарова.

Специалисты также напомнили о важности вакцинации. Отказ от прививок повышает риск тяжелых осложнений при инфекционных заболеваниях.

«Вакцинация — это важный вклад в будущее здоровье ребенка и всего общества. Современные препараты хорошо переносятся и надежно защищают от инфекций, которые еще сто лет назад были смертельно опасны. Не стоит бояться прививок, бояться нужно болезней, от которых они защищают и которые могут вернуться», — сказала вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова.

Врачи отмечают, что полноценное питание и эмоциональная связь матери и ребенка закладывают основу гармоничного развития. Ознакомиться с рекомендациями по правильному прикладыванию новорожденного к груди можно на сайте НИКИ детства.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.