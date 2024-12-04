Врачи Подмосковья рассказали, как проводятся рентген-исследования детям

Рентгенологи НИКИ детства в Подмосковье ежегодно делают более 8 тыс. рентгенологических исследований. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Значимость работы этих специалистов и их вклад в диагностику и лечение заболеваний трудно переоценить. Рентгенологи играют важную роль в своевременном выявлении сложных заболеваний, что позволяет раньше начать лечение, тем самым улучшить прогноз болезни.

Рентгенография применяется в медицине почти 130 лет. Это востребованный метод диагностики, он считается наиболее простым, доступным и информативным. Рентген назначают врачи разных специализаций, так как он позволяет быстро увидеть полную картину состояния здоровья ребенка и помогает поставить точный диагноз в случае целого ряда сложных заболеваний.

Родителей призвали не бояться рентгена — дозы радиации, которые получает пациент, крайне малы. Кроме того, аппараты постоянно совершенствуются.

Рентгенологи НИКИ детства делают более 8 тыс. рентгенологических исследований в год. Большая часть из них — это снимки костно-мышечной системы, органов грудной полости, а также денситометрия, которая измеряет плотность костей.

Специальная подготовка к рентгенологическому исследованию не нужна. Он выполняется в положении стоя, лежа или сидя. Перед процедурой необходимо только снять все металлические предметы и украшения, чтобы ничего не помешало диагностике. А чтобы защитить от облучения чувствительные области, пациент надевает свинцовый фартук.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.