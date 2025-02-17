Врачи Подмосковья провели операцию по закрытию аневризмы сосудов головного мозга

В Люберецкую областную больницу ночью по скорой поступила женщина с признаками кровоизлияния в головной мозг. Она испытывала головокружение, тошноту, дезориентацию в пространстве и снижение чувствительности в левой руке. После выполнения компьютерной томографии врачи обнаружили разрыв аневризмы — стенки сосуда головного мозга, что могло привести к смерти, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациентке была выполнена экстренная операция. Через прокол в ноге, мы доставили специальные катетеры в поврежденную артерию головного мозга и установили микроспирали, чтобы закрыть полость аневризмы. Это одна из самых высокотехнологических операций, которая осуществляется в эндоваскулярной хирургии. В Региональном сосудистом центре она была выполнена впервые», — пояснил заведующий отделением рентген-хирургии и рентген-хирург, проводивший операцию, Михаил Кричман.

В дальнейшем четверо суток пациентка проходила лечение в нейрореанимации. Ежедневно неврологи, реаниматологи и нейрохирурги проводили процедуры, чтобы предотвратить спазм внутричерепных артерий. Когда ее состояние стабилизировалась она была переведена в общую палату, где еще пять суток находилась под наблюдением врачей. На сегодня пациентка выписана домой, чтобы продолжить лечение в поликлинике по месту прикрепления.

Специалисты напоминают, что в таких ситуациях счет идет на минуты, важно вовремя доставить человека в специализированное отделение, где ему смогут экстренно провести операцию. По статистике около 30−40% людей с таким диагнозом, умирают, потому что им просто не успевают оказывать помощь.

Раньше пациентов с разрывом аневризмы направляли в специализированные областные центры. А теперь выполнение таких сложных высокотехнологичных операций стало возможно в Люберецкой областной больнице благодаря тому, что за последние годы был открыт ряд новых отделений нейрохирургии, сосудистой хирургии и развитию нейрореанимации.

В дальнейшем пациентка четверо суток наблюдалась в реанимации, во избежание спазма и образования повторной аневризмы. К счастью, вторая операция ей не понадобилась. Сейчас она уже завершила лечение в стационаре и выписана домой под наблюдение врачей поликлиники по месту прикрепления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.