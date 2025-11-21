Врачи Подмосковья провели операцию по спасению тазобедренного сустава подростка

Тринадцатилетний житель Подмосковья с болью в бедре и хромотой был госпитализирован в областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Врачи диагностировали у него юношеский эпифизеолиз и провели срочную операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Подросток обратился в медицинское учреждение с жалобами на боль в бедре, ограничение подвижности и неустойчивую походку. В ходе обследования специалисты выявили юношеский эпифизеолиз — смещение головки бедренной кости, которое часто встречается в период активного роста.

Медики приняли решение о проведении срочного хирургического вмешательства. Сустав был зафиксирован для предотвращения дальнейшего смещения и развития осложнений. По словам главного врача Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александра Григорьева, своевременная операция позволит избежать раннего артроза и ограничений подвижности в будущем.

В настоящее время подросток идет на поправку и готовится к выписке. После возвращения домой ему предстоит курс реабилитации.

Врачи подчеркивают важность раннего обращения за медицинской помощью при появлении хромоты, неустойчивой походки или болей в тазобедренном суставе у подростков. Своевременное лечение помогает предотвратить тяжелые последствия для здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.