Врачи Подмосковья провели более 820 тыс телемедконсультаций

В Московской области с начала года провели более 820 тыс. телемедицинских консультаций для взрослых, детей и беременных женщин. Онлайн-приемы позволяют закрыть больничный, продлить рецепт и скорректировать лечение без визита в поликлинику, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут проконсультироваться с врачом дистанционно. С помощью телемедицины пациенты обсуждают результаты диспансеризации и анализов, закрывают больничные листы, продлевают электронные рецепты на льготные лекарства и получают корректировку лечения.

«Телемедицина — современный сервис, позволяющий быстро и в удобном формате получить целый комплекс медицинских услуг. Если раньше для этого необходимо было ехать в поликлинику, то сегодня достаточно подключения к интернету. В настоящий момент в Подмосковье врачи провели свыше 820 тыс. телемедицинских консультаций», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на онлайн-прием можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медорганизации или по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.