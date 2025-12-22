Врачи Подмосковья провели более 5,5 млн телемедицинских консультаций с начала года

Жители Московской области с начала года получили свыше 5,5 млн телемедицинских консультаций, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут получить консультацию врача онлайн, не выходя из дома. Во время телемедицинской консультации врач продлевает электронные рецепты на льготные лекарства, информирует о результатах диспансеризации или обследований, а при необходимости корректирует лечение. Такой сервис доступен также беременным женщинам и детям.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что телемедицина позволяет пациентам пользоваться медицинскими услугами в любом удобном месте при наличии стабильного интернета. Он подчеркнул, что особенно востребованы такие консультации в сезон роста заболеваемости ОРВИ.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «РТ ДокторОнлайн», портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122, чат-боты в Telegram и MAX или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.