Врачи Подмосковья провели более 1 млн телемедконсультаций

В Московской области жителям доступны онлайн-консультации с медицинскими специалистами. С помощью телемедицины пациенты могут не выходя из дома обсудить итоги диспансеризации и результаты анализов, получить корректировку лечения, продлить электронный рецепт на льготное лекарство или закрыть больничный лист.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы здравоохранения, чтобы медицинская помощь в регионе была доступной, современной и максимально удобной для жителей. Онлайн-прием у врача позволяет избежать посещения поликлиники и сэкономить время. С начала года в Подмосковье врачи выполнили уже более 1 млн консультаций с помощью телемедицины», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медицинской организации или по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.