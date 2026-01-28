сегодня в 15:17

Врачи Подмосковья прошли мастер-класс по миниинвазивным манипуляциям под УЗИ-контролем

Мастер-класс по миниинвазивным манипуляциям под контролем ультразвука для онкологов и специалистов ультразвуковой диагностики прошел 26 января в Московском областном онкологическом диспансере, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Обучающее мероприятие состоялось на базе центра лучевой диагностики Московского областного онкологического диспансера. В нем приняли участие врачи из Реутова, Балашихи, Фрязино, Ногинска и Орехово-Зуева.

В рамках мастер-класса участники прослушали теоретическую часть, а затем отработали практические навыки на специальных муляжах. Такой формат позволяет специалистам лучше усваивать материал и применять новые знания в клинической практике.

Главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов отметил, что цель мероприятия — повысить квалификацию врачей в области ультразвуковой диагностики, что поможет быстрее выявлять заболевания и назначать лечение.

Планируется, что подобные мастер-классы будут проводиться регулярно для повышения профессионального уровня врачей и внедрения современных методов диагностики в амбулаторной службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.