Врачи Подмосковья прошли мастер-класс по миниинвазивным манипуляциям под УЗИ-контролем
Фото - © МООД
Мастер-класс по миниинвазивным манипуляциям под контролем ультразвука для онкологов и специалистов ультразвуковой диагностики прошел 26 января в Московском областном онкологическом диспансере, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обучающее мероприятие состоялось на базе центра лучевой диагностики Московского областного онкологического диспансера. В нем приняли участие врачи из Реутова, Балашихи, Фрязино, Ногинска и Орехово-Зуева.
В рамках мастер-класса участники прослушали теоретическую часть, а затем отработали практические навыки на специальных муляжах. Такой формат позволяет специалистам лучше усваивать материал и применять новые знания в клинической практике.
Главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов отметил, что цель мероприятия — повысить квалификацию врачей в области ультразвуковой диагностики, что поможет быстрее выявлять заболевания и назначать лечение.
Планируется, что подобные мастер-классы будут проводиться регулярно для повышения профессионального уровня врачей и внедрения современных методов диагностики в амбулаторной службе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.