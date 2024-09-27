Врачи Подмосковья прооперировали женщину с большой опухолью яичника

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В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) поступила 68-летняя женщина с образованием яичника больших размеров. Она долгое время не обращалась к врачу и экстренно попала в больницу уже когда опухоль заполнила всю брюшную полость. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«После обследования и врачебного консилиума мы провели многочасовую операцию. Удалили новообразование объемом более 10 литров. Оно росло не один год, сдавливало органы брюшной полости, магистральные сосуды, мочеточники, нарушало функции почек. Опухоль имела злокачественные участки. Благодаря профессионализму нашей хирургической команды эта сложнейшая операция прошла успешно», — рассказал врач акушер-гинеколог Тимур Глебов.

Женщина уже выписана домой. Ей предстоит длительное восстановление и лечение под наблюдением врача-онколога по месту жительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.