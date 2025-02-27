Врачи Подмосковья прооперировали ребенка с аномальным строением сосудов

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля планово поступил 4-летний мальчик. Ребенок испытывал затруднения при глотании, что вызывало у него проблемы с приемом пищи. Проведенная диагностика выявила у маленького пациента «сосудистое кольцо». Это патология развития строения аорты и ее ветвей, при которой сосуды окружают пищевод и трахею, что приводит к их сдавлению, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В случае нашего пациента на фоне артериального давления сжатию подвергался пищевод, что вызывало значительные неудобства при глотании. Команда кардиохирургов центра провела сложную операцию по пересадке аномально расположенной подключичной артерии. В ходе открытой операции хирурги пересекли артерию и пересадили в правильное положение, освободив пищевод. Операция длилась около двух часов и прошла успешно», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ДКЦ им. Рошаля, главный внештатный детский кардиохирург Московской области Андрей Свободов.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.