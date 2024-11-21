Врачи Подмосковья продолжают делиться рассказами о своих питомцах

«Зовут мою собачку Соломон (Моня). Он крайне спокойный и чрезвычайно общительный. Моня обожает гостей и не отпускает их без «поцелуя». Также песель любит участвовать в играх и сидеть на ручках», — рассказала врач-стажер МОДКТОБ Мария Габриадзе.

Сотрудники МОДКТОБ готовы подарить кров и тепло животным, которые живут в приютах.

«Парочка милых песиков живет у меня уже 4 года. Алабаи Молли и Лорд жили в приюте, в одном вольере и дружили. Сначала я забрал из приюта Молли, но уже через сутки мне позвонили и попросили забрать и Лорда. Пес так тосковал по подруге, что выл без остановки и даже не ел. Я решил — судьба, им необходимо жить вместе», — поделился водитель МОДКТОБ Олег Решетников.

Милые истории о питомцах вызывают не только теплую улыбку у сотрудников, но и у маленьких пациентов МОДКТОБ, которые в свою очередь спешат показать своих любимцев и рассказать о них.

«С моей кошечкой по кличке Сара очень любит играть дочка. Анечка всегда придумывает ей новые развлечения, но Сара, как истинная «британка», сохраняет царственное спокойствие, а на ее мордочке все время недовольная гримаса», — присоединился врач травматолог-ортопед Георгий Труммель.

Ежедневно работники медицинских учреждений сталкиваются с вызовами, связанными со здоровьем и благополучием людей, домашние животные становятся для них источником радости и эмоциональной поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.