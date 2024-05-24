Врачи Подмосковья приняли участие в самаркандской конференции молодых ученых

Специалисты МОНИКИ приняли участие в 78-й Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых медицинских ВУЗов «Достижения фундаментальной прикладной медицины и фармации», которая прошла в Самарканде, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На торжественной части открытия ректор Самаркандского государственного медицинского университета Жасур Ризаев вручил благодарственное письмо за активное взаимодействие и значительный вклад в совместное сотрудничество с реализацией целей и задач в сферах науки и здравоохранения заведующей стоматологическим отделением сложных случаев, заведующей кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии МОНИКИ им. Владимирского Малкан Амхадовой.

В рамках конференции специалисты обсудили современные достижения фундаментальной медицины, актуальные вопросы клинической и профилактической медицины и приоритетные направления фармацевтических науки и практики.

Ассистенты кафедры хирургической стоматологии и имплантологии МОНИКИ им. Владимирского приняли участие в конкурсе молодых ученых. Они представили научные работы, проведенные на базе КДЦ института в отделении стоматологии сложных случаев. В ходе подведения итогов конкурса три участника от МОНИКИ им. Владимирского были отмечены дипломами I степени.

«Мы давно сотрудничаем с Самаркандским государственным медицинским университетом и всегда с огромной радостью принимаем участие в его мероприятиях. В этой конференции участие приняли ученые из разных стран, а работа конференции проводилась по более 20 направлениям — это уникальная возможность для молодых специалистов обменяться научным и клиническим опытом. Также я поздравляю ассистентов нашей кафедры с получением наград в рамках Конкурса молодых ученых и желаю им дальнейших успехов», — прокомментировала заведующая стоматологическим отделением сложных случаев, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии МОНИКИ им. Владимирского Малкан Амхадова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.