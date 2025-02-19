Врачи Подмосковья поучаствовали в национальном научно-образовательном конгрессе

В последние десятилетия вопросы диагностики и лечения онкологических заболеваний стали одной из ключевых тем мировой медицины. В рамках IX национального научно-образовательного конгресса с международным участием, который прошел под эгидой ведущих медицинских организаций, специалисты из Московского областного онкологического диспансера обменялись опытом с коллегами со всего мира, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Конгресс, посвященный онкологическим проблемам у женщин от периода менархе до постменопаузы, собрал ведущих специалистов в области онкологии, гинекологии и эндокринологии. Участие в этом значимом событии позволило не только обсудить актуальные вопросы диагностики и лечения, но и установить новые профессиональные контакты для дальнейшего сотрудничества», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина.

IX Национальный научно-образовательный конгресс стал важной платформой для обмена знаниями между специалистами разных стран. Он подчеркнул необходимость междисциплинарного подхода к решению сложных вопросов по онкологии и открыл новые горизонты для исследований в этой области. Участие в таких международных форумах способствует не только повышению квалификации врачей, но и улучшению качества медицинской помощи пациентам региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.