Врачи Подмосковья напомнили о защите детей от клещей

Сезон активности клещей начался в Подмосковье с установлением устойчивой плюсовой температуры и продлится до октября. Врачи НИКИ детства рассказали, как защитить ребенка на прогулке и что делать при укусе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С приходом апреля клещи становятся активными в лесах и городских парках региона. Пик их агрессивности приходится на май и июнь. Клещи не прыгают и не летают, а поджидают человека в высокой траве или на кустарниках на высоте до метра, после чего цепляются за одежду и ищут открытый участок кожи.

Врачи рекомендуют надевать детям светлую однотонную одежду, на которой легче заметить паразита. Важно закрывать все участки тела: заправлять рубашку или куртку в брюки, а штанины — в носки. Репелленты следует наносить преимущественно на одежду. После прогулки необходимо тщательно осмотреть ребенка, особенно коленные сгибы, подмышки, паховую область, шею и кожу головы.

«Если клещ уже присосался к коже ребенка, главная задача — извлечь его как можно быстрее, но аккуратно. Мы не рекомендуем смазывать паразита маслом или прижигать его. В состоянии стресса клещ начинает активно выделять слюну и содержимое кишечника в ранку, что в разы увеличивает риск заражения инфекциями, такими как боррелиоз. Лучше всего использовать специальный изогнутый пинцет или аптечный выкручиватель. Место укуса после процедуры обязательно обработайте спиртом, йодом или любым доступным антисептиком», — подчеркнула врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Извлеченного клеща необходимо доставить в лабораторию в течение 48 часов, поместив его в чистую емкость с плотно закрытой крышкой и влажной ватой. Если анализ подтвердит наличие энцефалита, ребенку в первые 72–96 часов вводят иммуноглобулин. В течение месяца после укуса специалисты советуют наблюдать за состоянием ребенка и при повышении температуры, головной боли или появлении растущего красного пятна немедленно обращаться к врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.