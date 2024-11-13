Врачи Подмосковья напомнили о важности реабилитации после перенесенной пневмонии

Пневмония или воспаление легких представляет серьезную угрозу для здоровья человека. В некоторых случаях она может стать причиной летального исхода. Это заболевание негативно влияет на состояние всего организма, поражая различные органы и системы. Даже после успешного лечения легкие могут не восстановиться полностью. Поэтому необходима реабилитация, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Причиной пневмонии могут стать инфекции, бактерии, вирусы, грибы или паразиты. Патоген попадает в легкие при вдыхании, запуская воспалительный процесс в легочной ткани. В редких случаях инфекция может проникнуть в легкие через кровь из другого инфицированного органа», — объясняет главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

При пневмонии очень опасно игнорировать рекомендации врачей и заниматься самолечением. Необходимо строго следовать назначениям специалистов и пройти полный курс терапии. После выздоровления важно уделить внимание реабилитации не только легких, но и всего организма, чтобы восстановить его функции и укрепить здоровье.

«Состояние ребенка после пневмонии можно улучшить, если выполнять дыхательные упражнения и лечебную физкультуру. Глубокие вдохи в положении лежа на животе увеличат приток кислорода. Прогулки в парке, ходьба или любая другая активность тоже полезны. Главное — восстановить емкость и функцию легких. Но не стоит перегружать ребенка интенсивными физическими нагрузками», — добавила врач-пульмонолог, заведующая санаторным отделением НИКИ детства Ирина Вишнякова.

Специалист также напомнила о важности регулярного проветривания помещения, в котором находится ребенок. Кроме того, необходимо следить за питанием: рацион должен быть богат белками, витаминами и минералами для укрепления иммунитета.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.