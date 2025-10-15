Врачи Подмосковья напомнили о важности диагностики заболеваний молочной железы

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Каждая восьмая представительница прекрасной половины человечества подвержена этому риску и после 40 лет вероятность болезни возрастает в разы. Специалисты Видновского перинатального центра советуют пациенткам регулярно проводить самообследование и не пропускать ежегодные ультразвуковые исследования, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Рак груди — это злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы. Даже беременные женщины от этого, увы, не застрахованы. Основные симптомы заболевания: уплотнение в груди, изменения кожи (в виде лимонной корочки или цвета кожи) молочной железы, „втяжение“ соска, а также выделения из молочной железы. При любом из них срочно обратиться на прием к терапевту или онкологу для проведения осмотра и дополнительного обследования», — рассказала терапевт Видновского перинатального центра Наталья Филатова.

В группе максимального риска по заболеваемости — женщины в возрасте 60-65 лет и те, у кого родственники боролись с этим видом онкологии. У представительниц старшего поколения в наибольшем проценте выявляется рак груди. Возможность вылечиться намного выше, если заболевание обнаружено на ранних стадиях.

«Если в семье были родственники с патологией молочных желез, следует ежегодно проходить медицинский осмотр или делать УЗИ молочных желез до 40 лет, а с 40 лет до 75 лет — маммографию» — отметила Наталья Филатова.

Проверить свое женское здоровье и записаться на репродуктивную диспансеризацию можно:

на портале госуслуг «Здоровье»: zdrav.mosreg.ru/;

по номеру колл-центра;

с помощью инфомата в медицинской организации;

по телефону 122;

на приеме у лечащего врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.