Врачи Подмосковья напомнили о важности диагностики заболеваний молочной железы
Фото - © Видновский ПЦ
Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Каждая восьмая представительница прекрасной половины человечества подвержена этому риску и после 40 лет вероятность болезни возрастает в разы. Специалисты Видновского перинатального центра советуют пациенткам регулярно проводить самообследование и не пропускать ежегодные ультразвуковые исследования, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Рак груди — это злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы. Даже беременные женщины от этого, увы, не застрахованы. Основные симптомы заболевания: уплотнение в груди, изменения кожи (в виде лимонной корочки или цвета кожи) молочной железы, „втяжение“ соска, а также выделения из молочной железы. При любом из них срочно обратиться на прием к терапевту или онкологу для проведения осмотра и дополнительного обследования», — рассказала терапевт Видновского перинатального центра Наталья Филатова.
В группе максимального риска по заболеваемости — женщины в возрасте 60-65 лет и те, у кого родственники боролись с этим видом онкологии. У представительниц старшего поколения в наибольшем проценте выявляется рак груди. Возможность вылечиться намного выше, если заболевание обнаружено на ранних стадиях.
«Если в семье были родственники с патологией молочных желез, следует ежегодно проходить медицинский осмотр или делать УЗИ молочных желез до 40 лет, а с 40 лет до 75 лет — маммографию» — отметила Наталья Филатова.
Проверить свое женское здоровье и записаться на репродуктивную диспансеризацию можно:
- на портале госуслуг «Здоровье»: zdrav.mosreg.ru/;
- по номеру колл-центра;
- с помощью инфомата в медицинской организации;
- по телефону 122;
- на приеме у лечащего врача.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.