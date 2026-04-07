Врачи Подмосковья напомнили о правилах спорта для детей

Всемирный день здоровья отмечают 7 апреля, и специалисты НИКИ детства рассказали о пользе спорта для правильного роста и иммунитета ребенка в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Занятия спортом в детском и подростковом возрасте помогают формировать крепкий иммунитет, выносливость и правильную осанку. Врачи отмечают, что при активном росте кости удлиняются быстро, и неравномерное развитие мышц может привести к нарушениям осанки, болям и сколиозу. Гармоничная нагрузка на мышцы спины, пресса и конечностей формирует надежный мышечный корсет и снижает риск травм.

Специалисты обращают внимание на увлечение подростков тренажерными залами. Стремление быстро получить выраженный рельеф с использованием тяжелых весов может быть опасно до завершения формирования зон роста костей. В этом возрасте предпочтение стоит отдавать упражнениям с собственным весом, функциональному тренингу, плаванию, танцам и общей физической подготовке.

«Перед началом любых интенсивных нагрузок необходимо пройти базовое профилактическое обследование. Спорт должен приносить радость и планомерно укреплять организм, а системный подход к развитию всех групп мышц поможет подростку сформировать не только здоровое тело, но и дисциплинированный характер», — подчеркнула врач по спортивной медицине НИКИ детства Дарья Коледова.

Врачи также рекомендуют внимательно подходить к выбору секции. Важно учитывать квалификацию тренера и его опыт работы с детьми. Близость спортивного учреждения к дому или школе помогает сохранить регулярность занятий и поддерживать интерес ребенка к тренировкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.