Врачи Подмосковья напомнили о безопасности детей осенью

Осень — время не только гриппа и простуд, но и риска детского травматизма. В октябре и ноябре темнеет рано, а снег еще не выпал, от этого существенно ухудшается видимость на дорогах, улицы становятся скользкими из-за частых дождей и первых заморозков, а утренние туманы ухудшают видимость, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«По статистике в осенне-зимний период, как правило, увеличивается количество аварий, связанных с наездами на пешеходов, в том числе детей. Из-за короткого светового дня, осенней серости и туманов значительно ухудшается видимость дороги. Пешеходы очень плохо заметны, особенно когда идет встречный поток машин. Не стоит надеяться только на водителей. И поэтому еще раз хочется напомнить о правилах пересечения дороги, а также светоотражающих элементах на одежде и школьных рюкзаках», — призвала врач травматолог-ортопед НИКИ детства Светлана Соколова.

Кроме того, в дождливую погоду становятся опасными детские и спортивные площадки. На мокрых металлических элементах можно легко поскользнуться и получить травму.

«Осенью также лучше отказаться от катания на самокате, роликах, скейте, так как на мокрой дороге тормозной путь увеличивается. Обувь необходимо выбирать с рифленой подошвой, которая не скользит. Объясните ребенку, как правильно падать. Если он чувствует, что теряет равновесие, важно сгруппироваться и напрячь мышцы. Это уменьшит высоту падения и защитит кости от повреждений», — добавила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Если ребенок добирается до школы на велосипеде, то не стоит стесняться надевать шлем, наколенники и налокотники — это убережет ребенка от серьезных травм. Стоит также убедиться, что у ребенка удобная одежда. Она не должна сковывать движения или быть слишком свободной, заключила Светлана Соколова.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.