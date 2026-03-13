Врачи Подмосковья надиктовали 365 тыс часов меддокументов

Система голосового ввода работает в медицинских организациях Подмосковья с 2023 года и помогает врачам оформлять документацию быстрее. За это время специалисты надиктовали более 365 тыс. часов медицинских данных, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Цифровой сервис используют узкопрофильные специалисты, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, а также рентгенологи при подготовке описаний исследований. Программа распознает обычную речь и специализированные медицинские термины, в том числе на латыни.

«Голосовой ввод позволяет автоматически фиксировать данные проведенных исследований и осмотров, что существенно снижает временные затраты врача на заполнение документации. Эта функция была введена в регионе в 2023 году. За это время наши врачи надиктовали более 365 тыс. часов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для работы используется специальное программное обеспечение и микрофон. Врач надиктовывает результаты, система автоматически формирует текст документа, после чего специалист проверяет его перед отправкой.

Пациентам не требуется повторно посещать поликлинику для получения описания исследования. Заключения доступны в электронной медицинской карте на региональном портале «Здоровье» по ссылке https://zdrav.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.