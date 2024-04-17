Врачи Подмосковья начали выполнять сложные урологические операции детям

В отделение детской хирургии филиала № 2 Балашихинской больницы поступил 10-летний мальчик с жалобами на трудности при мочеиспускании и боли в области живота, которые беспокоили его около недели. Проведенная диагностика выявила у ребенка порок развития полового органа, а также меатостеноз — выраженное сужение мочеиспускательного отверстия, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи отметили, что болевой синдром в области живота у пациента возникал при мочеиспускании: капсула почки растягивалась, оказывая высокое давление на верхние и нижние мочевыводящие пути. Пока ребенок был маленький, его ничего не беспокоило. Однако в процессе роста суженое мочевыделительное отверстие перестало справляться с выделяемым организмом объемом мочи.

«Благодаря большому опыту наших специалистов в области урологии, мы провели 10-летнему пациенту полноценное лечение, выполнив его одноэтапно в условиях обычного детского хирургического отделения. Ему устранили сужение мочевыделительного отверстия и провели уретропластику — сформировали несуществующий отрезок мочеиспускательного канала из собственных тканей», — сказал заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.

Во время операции хирурги использовали бинокулярные очки, поскольку кожные лоскуты и тончайший шовный материал не увидеть без индивидуальной оптики. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

Проведение таких хирургических вмешательств в Балашихинской больнице стало возможным благодаря накопленному опыту, а также высокому профессионализму врачей.

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