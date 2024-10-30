Врачи Подмосковья лечат поражения коронарных артерий при помощи микро-бура

В отделении ангиографии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского была интегрирована система для проведения одного из сложнейших малоинвазивных коронарных вмешательств — ротационной атерэктомии. Это технология, которая позволяет проводить лечение закупоренных артерий, в которых произошло значительно отложения кальция. Новейшая газо-электрическая установка позволяет привести в действие высокоинтенсивный микро-бур, алмазное покрытие которого способно удалить из коронарных артерий отложения кальция, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«У ряда пациентов степень образования кальция настолько высока, что приводит к формированию циркулярного футляра, плотность и сопротивление которого невозможно в ряде случаев преодолеть не только баллоном высокого давления, но и даже стентом. В таких ситуациях, мы и используем новую газо-электрическую установку. Скорость бура позволяет в значительной мере снизить сопротивляемость и позволяет оптимально имплантировать стент, полноценно восстановив просвет артерии», — рассказал заведующий отделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма МОНИКИ им. Владимирского Алексей Азаров.

Первое применение этой методики и клинический опыт вмешательств с использованием этой модификации системы ротационной атерэктомии был получен еще в 2023 году, когда в ходе показательной операции и обучения сотрудники отделения ангиографии ознакомились с возможностями устройства и тонкостями работы с данной технологией, а также прошли мастер-классы вместе с экспертами данного направления.

На данный момент благодаря наличию в арсенале ангиографической операционной не только этой системы, но и систем внутрисосудистой оценки физиологии и визуализации, а также системы эксимерной лазерной атерэктомии в МОНИКИ им. Владимирского оказывается помощь пациентам с тяжелым генерализованным атеросклерозом, протяженным кальцинированным поражением коронарных артерий — раньше помощь при таких заболеваниях обычными методами эндоваскулярной хирургии была крайне ограничена.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.