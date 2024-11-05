Врачи Подмосковья извлекли орех из уха ребенка

В МОНИКИ им. Владимирского поступил ребенок с инородным телом в ухе. Старший ребенок, играя, засунул в ухо младшему брату орех и не смог самостоятельного его достать. Проведенное обследование установило, что за несколько часов нахождения в ухе ребенка орех расширился от влажности. Это усилило отек и боль, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для извлечения инородного тела понадобилась госпитализация мальчика. Под седацией мы достали орех без разрезов и хирургического вмешательства. Седация — медикаментозный сон с сохранением всех функций организма. Это максимально безопасно для детей и позволяет провести манипуляцию быстро и безболезненно», — рассказал руководитель отделения оториноларингологии Виктор Егоров.

Мальчик был выписан домой на следующий день и вернулся к обычной жизни.

Специалисты отмечают, что орехи и бобовые очень опасны при попадании в лор-органы. При соприкосновении с влажной средой они быстро разбухают и увеличиваются в размерах. Из-за этого их трудно извлечь. Чем дольше такой предмет находится в ухе, тем больше нарушений создает. Может начаться воспалительная реакция, усилятся боль и отек, ухудшится слух, могут появиться слизисто-гнойные выделения из наружного слухового прохода. Если такой предмет застрял в слуховом проходе, необходимо срочно обратиться к врачу и не терять время на самостоятельные попытки извлечь его.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.