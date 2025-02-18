Врачи Подмосковья извлекли брошь в виде зайчика из пищевода пятилетней девочки

В детский клинический центр имени Л. М. Рошаля экстренно поступила пятилетняя девочка, которая жаловалась на боли в горле. Мать ребенка не могла найти свою брошь и заподозрила, что дочь проглотила ее. В центре девочке провели все необходимые обследования, рентгеновские снимки подтвердили наличие инородного тела в пищеводе, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«После проведения всех необходимых обследований, девочку экстренно перевели в операционную для проведения эндоскопической операции под наркозом. Во время процедуры были сложности, брошка разделилась на фрагменты во время первичной попытки извлечения. С целью минимизации риска травмирования пищевода сначала мы извлекли булавку от брошки с помощью эндоскопических щипцов. Затем с помощью инструмента «Корзина Дормиа» извлекли саму брошь», — сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Операция длилась 30 минут и прошла успешно. Пациентке повезло, брошь не успела навредить организму и девочку выписали домой на следующий день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.