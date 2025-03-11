Врачи Подмосковья исправили у девочки сколиоз четвертой степени

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля планово поступила 14-летняя девушка с жалобами на боли и деформацию спины. При поступлении врачи выполнили комплексное обследование, включая рентген и компьютерную томографию. Был диагностирован сколиоз позвоночника четвертой степени. Пациентке проведено хирургическое вмешательство, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы выполнили девушке операцию по коррекции и стабилизации позвоночника под нейрофизиологическим мониторингом. В ходе операции мы установили двадцать титановых винтов, подобранных индивидуально под анатомию пациентки. Затем при помощи специальных инструментов сделали остеотомию на высоте деформации, что позволило нам восстановить подвижность позвоночника. После этого мы установили специальные стержни, с помощью которых закрепили исправленное положение позвоночника, и наложили саморассасывающиеся швы. В результате выпрямления позвоночника девушка «выросла» на 11 см», — сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов.

Операция прошла успешно, сейчас девушка проходит курс реабилитации в детском центре и готовится к выписке. После полного восстановления она сможет жить обычной жизнью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.