Врачи Подмосковья использовали голосовой ввод для заполнения 345 тысяч часов документации

В Московской области врачи с 2023 года применяют систему голосового ввода для оформления медицинской документации, благодаря чему уже надиктовали почти 345 тысяч часов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье врачи используют систему голосового ввода для заполнения медицинских документов. Эта функция доступна специалистам узкого профиля, врачам ультразвуковой и функциональной диагностики, а также рентгенологам. Система распознает обычную речь и медицинские термины, включая латинские.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что голосовой ввод позволяет автоматически вносить данные исследований и осмотров, что дает врачам больше времени для работы с пациентами. Система внедрена в регионе с 2023 года, за это время врачи надиктовали почти 345 тысяч часов.

Для работы используется специальное программное обеспечение и микрофон. Врач диктует результаты исследования, система автоматически формирует документ, который остается только проверить. Пациенты могут получить результаты в электронной медицинской карте на портале «Здоровье» без необходимости повторного визита в поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.