Врачи Орехово-Зуевской больницы помогли молодому человеку избежать инвалидности

В отделение нейрохирургии Орехово-Зуевской больницы поступил 34-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии. После проведенной диагностики стало ясно, что у пациента кровоизлияние в полушарие головного мозга. Гематома была расположена в глубоких отделах теменной доли, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Причиной стало длительное внутричерепное давление. В связи с ухудшающимся состоянием мужчины было принято решение о незамедлительном проведении хирургического вмешательства.

«Чтобы удалить гематому, необходимо было выполнить краниотомию — временное удаление части черепа для доступа к мозгу. Для этого мы решили использовать микрохирургическую технику, так как кровоизлияние произошло в очень глубоких отделах головного мозга. Работая обычной техникой можно было бы повредить оболочки головного мозга, что в свою очередь могло бы привести к тяжелым последствиям», — рассказал врач-нейрохирург Сардорбек Сабиров.

В результате операция прошла успешно: врачи удалили гематому, объем которой составлял 65 мл.

После операции последовал период интенсивной терапии в реанимационном отделении. А уже через 2 дня после операции мужчина был переведен в профильное отделение.

Сегодня он выписан домой и проходит курс реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.