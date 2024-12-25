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Врачи Орехово-Зуева спали женщину, чуть не лишившуюся ноги после укуса мошки

В Орехово-Зуевскую больницу поступила 45-летняя женщина с жалобами на боль и незаживающую рану на голени. Проведенное обследование выявило у нее глубокую трофическую язву правой голени на фоне хронического варикозного расширения вен. По словам пациентки, язва образовалась в месте укуса мошки три месяца назад. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При наличии варикоза трофические язвы вылечить невозможно. Варикоз приводит к появлению осложнений при многих заболеваниях. Поэтому сначала потребовалось хирургически удалить поврежденные поверхностные вены в пострадавшей ноге. Так мы ликвидировали источник образования трофической язвы. Вторым этапом, через месяц, выполнили пластику — пересадили на язву фрагмент здоровой кожи с бедренной части ноги. Вмешательство и послеоперационный период прошли успешно. Функции ноги полностью восстановлены. Через три месяца консервативного лечения язва зажила», — рассказал врач-хирург Алексей Каленов.

В настоящее время женщина выписана домой и вернулась к привычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.