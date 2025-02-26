Врачи Орехово-Зуева прооперировали мужчину с грыжей позвоночника

В отделение травматологии и ортопедии Орехово-Зуевской больницы обратился пациент 43 лет с жалобами на сильные боли в поясничном отделе позвоночника. Боль в поясничном отделе позвоночника возникла резко и внезапно после физической нагрузки. В течении двух недель пациент не обращался к врачам, занимался самолечением принимал и принимал обезболивающие препараты. Однако никакого положительно эффекта не отмечал, боль становилась сильнее. У мужчины стали отмечаться слабость и онемение в ногах, возникла хромота. Заболевание быстро прогрессировало и к тому моменту когда пациент был доставлен в больницу, он уже не мог совершать активных движений ногами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нами было проведено необходимое обследование, в результате которого установлена причина данного состояния: стеноз позвоночного канала на уровне 4 и 5 позвонков поясничного отдела, обусловленный грыжей межпозвонкового диска, которая нервные структуры. Единственным вариантом лечения являлась операция, с проведением которой нельзя было медлить. Во время малоинвазивного хирургического вмешательства была удалена грыжа межпозвоночного диска и освобождены структуры позвоночного канала», — рассказал врач-нейрохирург Сардорбек Сабиров.

Уже на первый день после операции у мужчины появились самостоятельные движения в нижних конечностях и уменьшилась интенсивность боли. В настоящее время пациент проходит реабилитацию и скоро вернется к полноценной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.