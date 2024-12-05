Врачи онкодиспансера Подмосковья побывали на встрече специалистов кадровых служб

Начальник отдела кадров Московского областного онкологического диспансера Анна Воробьева приняла участие в I практической конференции специалистов кадровых служб Московской области «Кадровая трансформация: адаптация к новым требованиям», которая прошла в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С коллегами из других медучреждений мы обсудили новые тренды в подборе персонала, наставничество в организациях и нововведения в трудовом законодательстве и кадровом делопроизводстве. Также мы подвели итоги работы кадровой службы за 2024 и обсудили перспективы развития на предстоящий год», — рассказала начальник отдела кадров областного онкодиспансера Анна Воробьева.

Всего в Московском областном онкологическом диспансере трудятся 800 сотрудников, из них 194 — врачи, средний медицинский персонал — 344 человека. Многолетний клинический опыт, высокий профессионализм сотрудников позволили достичь высоких результатов в лечении и профилактике онкологических заболеваний пациентов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.