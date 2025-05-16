Врачи округа Дзержинский напоминают о важности прохождения диспансеризации

Уже больше 10 тыс. пациентов Дзержинской больницы прошли диспансеризацию с начала года. Прохождение регулярных профосмотров — важный шаг для выявления хронических заболеваний, в частности гипертонии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам осмотра порядка 150 человек впервые узнали о своем состоянии повышенного артериального давления.

«При своевременном обнаружении проблемы, артериальная гипертензия поддается контролю. Следуйте рекомендациям лечащего врача, начните вести дневник давления, обязательно принимайте назначенные препараты», — рекомендует врач по медицинской профилактике Дзержинской больницы Валерия Пехотная.

Специалист напоминает, что гипертония часто протекает бессимптомно. Многие узнают о проблеме только после криза или осложнений. Ранняя диагностика позволяет начать лечение до поражения сердца, сосудов, почек. Особенно важно ежегодно посещать врача людям старше 40 лет, тем, у кого есть лишний вес, высокое давление, случаи инфарктов или инсультов у родственников.



В мае единые дни диспансеризации в ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» пройдут 24 и 31 числа.

Запишитесь в кабинет диспансеризации по телефону 122, на портале «Здоровье» (http://zdrav.mosreg.ru/start) или через чат бот «Денис» (https://t.me/eregistratura_mo_bot) в Telegram.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.