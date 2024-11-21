Врачи НИКИ Подмосковья осмотрели более 8,7 тыс детей-спортсменов в 2024 году

В центре спортивной медицины НИКИ детства каждый юный спортсмен из Московской области может максимально быстро пройти полное медицинское обследование и получить допуск к тренировкам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В нашем центре юные спортсмены сдают анализы и проходят полную диагностику. Важно, что сделать это можно максимально быстро, так как осмотр занимает около 3 часов. Всего с начала года в центре провели более 8,7 тыс. углубленных медицинских осмотров детей-спортсменов», — сказала руководитель центра спортивной медицины института детства Дарья Коледова.

Осмотр детей-спортсменов проводят педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.

Специалисты центра спортивной медицины НИКИ детства принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта, в том числе, карате, сноубордингу, прыжкам на батуте, фитнес-аэробике, хоккею на траве, стрельбе из лука и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.