Врачи НИКИ детства выступили на научно-практической конференции в Узбекистане

Научно-практическая конференция международной медицинской академии педиатрии и детской хирургии «Материнство и детство: Современные вызовы и решения» прошла 2–3 мая в Ташкенте. Встреча собрала ведущих экспертов мирового здравоохранения, лидеров мнений и специалистов в сфере детской медицины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы с огромной радостью представили коллегам доклады, посвященные современным подходам в профилактике, лечении и медицинской реабилитации детей, обсудили самые последние методики помощи недоношенным новорожденным, поговорили о лучших практиках в акушерстве и гинекологии. Такие встречи позволяют обменяться накопленными знаниями и опытом, наметить перспективы дальнейшей работы в современных реалиях амбулаторной и клинической помощи», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Во второй день конференции состоялась рабочая встреча директора НИКИ детства Нисо Одинаевой с руководством управления здравоохранения Ташкентской области. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере науки, образование и практического здравоохранения.

«Также специалисты НИКИ детства посетили Ташкентский областной детский многопрофильный медицинский центр и Ташкентский областной филиал Республиканского центра здоровья матери и ребенка. Там наши доктора провели профессорский обход, осмотрели детей, находящихся на лечении, и обсудили с коллегами из Узбекистана тактику дальнейшего лечения», — добавила Нисо Одинаева.

НИКИ детства на мероприятии представили директор института, д. м. н. Нисо Одинаева, заместитель директора по научной работе, д. м. н. Елена Кондратьева, главный врач, к. м. н. Евгения Павлова, заведующий отделом педиатрии, д. м. н. Александр Малахов, заведующая кафедрой менеджмента и технологий управления качеством в здравоохранении, к. э. н. Оксана Сертакова, заведующий диагностическим отделением, к. м. н. Михаил Рязанов, руководитель учебного центра развития профессиональных компетенций в педиатрии Екатерина Паснова, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии, д. м. н. Ольга Серова, заведующая кафедрой неонатологии, к. м. н. Анастасия Петрова, ассистент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии к. м. н. Нигора Абдурахманова, научный сотрудник отдела неонатальной медицины и когнитивного развития Семен Лаврентьев.

Организаторы конференции: министерство здравоохранения Московской области, управление здравоохранения Ташкентской области, Международная медицинская академия педиатрии и детской хирургии, НИКИ детства, Ташкентский областной детский многопрофильный медцентр, Ташкентский областной филиал Республиканского центра здоровья матери и ребенка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.