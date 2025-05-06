Врачи НИКИ детства спасли ребенка с тяжелым течением бронхиальной астмы

6 мая отмечается Всемирный день по борьбе с бронхиальной астмой. На днях в отделение аллергологии Научно-исследовательского клинического института детства обратились родители с 9-летним ребенком, у которого было тяжелое течение бронхиальной астмы. Мальчика мучала одышка после даже небольшой физической нагрузки, приступы ночного кашля, постоянно заложенный нос, ощущение тяжести в груди, невозможность сделать глубокий вдох. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Врачи-аллергологи провели тщательное обследование, изучили историю болезни и определили наиболее подходящую тактику лечения. Выявив аллерген, который являлся причиной тяжелого состояния, была назначена медикаментозная терапия и даны рекомендации по изменению образа жизни. Команде докторов Института удалось значительно улучшить состояние ребенка», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Специалисты НИКИ детства разработали индивидуальный план лечения, который учитывал особенности заболевания и реакцию организма на препараты. Это позволило подобрать оптимальные дозировки и комбинации лекарств, что помогло достичь стойкой ремиссии.

«Причина развития бронхиальной астмы у детей чаще всего в наследственной предрасположенности. Спровоцировать астматическую реакцию могут аллергены: пыльца цветущих деревьев и трав, домашняя и книжная пыль, шерсть животных, продукты жизнедеятельности домашних клещей, плесневые грибы. Кроме того, причиной заболевания могут стать вирусные и бактериальные инфекции, а также табачный дыми даже холодный воздух», — добавила врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко.

Важно при первых симптомах аллергических заболеваний обратиться к врачу. Своевременное лечение аллергического ринита, атопического дерматита — путь к профилактике серьезных осложнений и обострений бронхиальной астмы. К сожалению, «перерасти» или полностью излечиться от заболевания невозможно, однако возможно взять симптомы под полный контроль и ребенок с бронхиальной астмой будет вести активный образ жизни, заниматься спортом и ничем не отличаться от сверстников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.