Врачи НИКИ детства спасли подростка с поражением легких

В тяжелом состоянии бригада скорой помощи доставила 14-летнего мальчика в научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ). У ребенка были признаки дыхательной недостаточности, высокая температура и выраженная слабость — самостоятельно он не мог пройти даже несколько метров. Подростка экстренно госпитализировали в реанимацию, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ранее пациент наблюдался в отделении муковисцидоза — редкое генетическое заболевание, при которой больше всего страдает дыхательная система.

«В ходе обследования мы обнаружили признаки бактериального поражения легких, очаги которого были рассеяны по всей ткани органа дыхания. У мальчика развилась тяжелая пневмония на фоне муковисцидоза. Незамедлительно мы провели антибактериальное лечение, аппаратную кинезитерапию, интенсивную, а также таргетную терапию. Сложность лечения была вызвана и тем, что у пациента трансплантирована печень, а это существенно сужает выбор препаратов», — рассказал заведующий детским кардиологическим отделением НИКИ детства Роман Будзинский.

К спасению пациента подключились врачи отделения муковисцидоза, кардиологи и пульмонологи. При поддержке президентского фонда «Круг добра» для ребенка удалось получить жизненно важный препарат.

Через три недели лечения в многопрофильном стационаре НИКИ детства состояние пациента значительно улучшилось — функции легких, стала выше, чем была до болезни, что при муковисцидозе особенно важно.

На данный момент ребенок выписан на амбулаторное лечение. В дальнейшем он продолжит находиться под наблюдением врачей отделения муковисцидоза НИКИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.