Врачи НИКИ детства рассказали родителям, как сохранить мозг ребенка здоровым

22 июля отмечается Всемирный день мозга. Как предотвратить риск развития у детей сосудистых заболеваний, поддерживать головной мозг в здоровом состоянии и как оказать первую помощь при остром нарушении мозгового кровообращения у ребенка, рассказали врачи Научного-исследовательского клинического института детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основные факторы риска развития сосудистой патологии — это, прежде всего, высокое давление, нарушение сердечного ритма, ишемическая болезнь. Обязательно надо следить за весом ребенка, не перкармливать, потому как ожирение и повышение уровня холестерина негативно сказываются на сосудах. Стрессы, умственное перенапряжение, вредные привычки у подростков — также влияют на возможное развитие сосудистых заболеваний», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Если вы заметили, что у ребенка перекос угла рта, нарушение речи, ребенку тяжело пошевелить рукой или ногой с одной стороны, не может сделать шаг, у него нарушена координация движения, кроме того, может быть сильная головная боль — то это все говорит о возможном остром нарушении мозгового кровообращения, перечислила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.

«Первое, что необходимо сделать, если вы заметили у ребенка вышеперечисленные симптомы — вызвать скорую помощь. Только врачи могут эффективно помочь при остром нарушении мозгового кровообращения. Во время ожидания бригады помогите ребенку лечь, обеспечьте приток свежего воздуха, откройте окно, расстегните воротник, ремень, снимите тугую футболку. Можно измерить артериальное давление и температуру, чтоб сообщить бригаде скорой. Если у ребенка невнятная речь, успокойте его, скажите, что это временно. Несмотря на то, что пострадавший не может говорить, он осознает происходящее и боится», — отметила Шведова.

Специалист напомнила, что для здоровья головного мозга важен стабильный режим дня, разнообразное домашнее питание, прогулки на свежем воздухе, физическое и творческое развитие, продолжительный сон ночью и если требует организм, то и дневной сон. И конечно, отказ от вредных привычек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.