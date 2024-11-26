Врачи НИКИ детства рассказали об опасности лишнего веса у детей и подростков

26 ноября — Всемирный день борьбы с ожирением. В России более 6% детей страдают от ожирения, а у каждого пятого ребенка есть лишний вес. В большинстве случаев эти проблемы сохранятся и во взрослом возрасте, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает ожирение новой неинфекционной эпидемией современности. Избыточный вес опасен для здоровья, так как жировые отложения формируются не только под кожей, но и на поверхности внутренних органов, затрудняя их работу. У детей и подростков лишний вес может привести к развитию серьезных заболеваний, таких как ранние инфаркты, инсульты, повышенное артериальное давление и сахарный диабет 2 типа», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Основные причины лишнего веса у детей — несбалансированное питание и недостаток физической активности. И только в 10% случаев, ожирение у ребенка может быть связано с генетическими нарушениями или продолжительным приемом медикаментов.

«К сожалению, дети нередко выбирают продукты, руководствуясь не пользой, а вкусом. Многие школьники предпочитают еду, которая удобна в использовании и имеет насыщенный вкус, но при этом содержит много сахара, соли и других добавок. В результате дети получают дополнительные калории, которые не расходуются из-за недостаточной физической активности. Это может привести к появлению лишнего веса», — добавила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Чтобы предотвратить ожирение у детей, важно обращать внимание на их рацион и физическую активность. Если есть беспокойства о весе ребенка, необходимо обратиться к врачу или диетологу для получения индивидуальных рекомендаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным