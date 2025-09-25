Врачи НИКИ детства рассказали о важности профосмотров для детей

Неделя информированности о важности диспансеризации и профилактических осмотров проходит в России с 22 по 28 сентября. Такие осмотры позволяют определить факторы риска для здоровья, обнаружить у детей заболевания на ранних стадиях, получить рекомендации от врача для поддержания здоровья, вовремя начать лечение, если выявлено скрытое заболевание. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Охрана здоровья детей и развитие детского здравоохранения являются приоритетными задачами нашего государства. Это правильно, ведь здоровье детей определяет будущее здоровье нации. Профилактические осмотры позволяют не только обнаружить заболевания, но и исключить факторы риска их развития, а также скорректировать некоторые аспекты питания и режима дня. Согласно приказу Минздрава России, профилактические осмотры детей первого года жизни проводятся ежемесячно, дети из группы риска дополнительно по назначению врача. На втором году жизни — 2 раза в год. На третьем году жизни и в дальнейшем до 17 лет — один раз в год», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В зависимости от возраста ребенка определен перечень специалистов и лабораторных исследований. Чтобы пройти диспансеризацию, у ребенка должны быть: полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и прикрепление к поликлинике.

«Профосмотры — это эффективный инструмент для выявления проблем со здоровьем, которым нужно пользоваться. У большинства детей, которых поставили на диспансерный учет из-за хронических заболеваний или факторов риска их развития, проблемы были выявлены именно в результате профосмотров. Во время диспансеризации чаще всего обнаруживают заболевания глаз и их придаточного аппарата, костно-мышечной системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта», — рассказала заведующая приемно-диагностическим отделением НИКИ детства Светлана Лучицкая.

По мнению специалиста, на заболевания детей сегодня во многом влияют: гиподинамия, долгое сидение за просмотром ТВ или смартфона, увлечение фастфудом и вредными продуктами. Из-за малоподвижного образа жизни дети быстрее устают и становятся более раздражительными. Постепенно снижается мышечная масса, страдают вегетативная и сердечно-сосудистая системы. Поэтому важно формировать полезные привычки у ребенка с раннего детства: правильное питание, соблюдение режима дня, обязательная физическая активность, прогулка, достаточный сон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.