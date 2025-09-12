Врачи НИКИ детства рассказали о синдроме Маршалла

Если у ребенка часто возникают случаи острого тонзиллита — до 12 раз в год, это может быть признаком PFAPA-синдрома, также известного как синдром Маршалла. Заболевание обычно проявляется в раннем возрасте и преимущественно затрагивает детей. О том, как отличить обычную ангину от синдрома Маршалла, что предпринять и как проводить лечение, рассказали врачи НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На наличие синдрома Маршалла могут указывать регулярно повторяющиеся симптомы, такие как повышение температуры тела выше 39 градусов, лихорадка, боли в горле, язвы на слизистой оболочке рта, афтозный стоматит и увеличение шейных лимфоузлов, которые могут быть болезненными при пальпации. Диагноз ставится на основании этих клинических проявлений, а также результатов анализов крови и посевов материала, взятого из зева», — перечислила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Диагностировать синдром Маршалла довольно сложно. Семьи часто проходят множество обследований, тратят много времени на посещения врачей и принимают ненужные лекарства без видимого улучшения состояния.

«Причина PFAPA-синдрома до сих пор неизвестна науке, и продолжаются дискуссии о наиболее эффективных методах лечения. Часто пациентам назначают терапию глюкокортикоидами или жаропонижающими препаратами, но такое лечение лишь временно облегчает симптомы, которые вскоре возвращаются. Антибиотики и противовирусные средства в случае синдрома Маршалла неэффективны», — добавила врач-оториноларинголог НИКИ детства Лидия Мякинькова.

По словам врача, эффективным методом лечения синдрома Маршалла является тонзиллэктомия — удаление миндалин. В большинстве случаев после этой процедуры симптомы заболевания исчезают и больше не возвращаются.

