Врачи НИКИ детства рассказали о симптомах «болезни царапин»

Бартонеллез или «болезнь кошачьих царапин» — это инфекционное заболевание, которое может передаваться от кошек и других животных к человеку через царапины. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства рассказали о симптомах, профилактике и методах лечения этого заболевания, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Причиной бартонеллеза является бактерия Bartonella henselae. Болезнь переносят кошки и собаки. Проявления заболевания могут различаться. Среди основных симптомов — повышение температуры тела, покраснение на месте царапины. У зараженного могут возникнуть лихорадка, головная боль, боли в мышцах и суставах, а также усталость и снижение аппетита. Но главный симптом — увеличение лимфоузлов или даже цепочки лимфоузлов. Именно так болезнь выявляется на приеме у врача, когда родитель с ребенком обращаются с лимфаденитом. Собирая анамнез, выясняется, что все началось с царапины», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Особенно опасна инфекция для детей с нарушением работы иммунной системы. У них могут развиваться такие осложнения, как инфекции глаз, мозга и сердца.

«Чтобы предотвратить заражение бартонеллезом, рекомендуется избегать контакта с бездомными животными, тщательно мыть руки с мылом после контакта с кошками, обрабатывать царапины и укусы антисептиками, своевременно проводить вакцинацию домашних животных», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

При обнаружении первых признаков заболевания важно не откладывать визит к врачу. Только специалист назначит необходимую терапию. Игнорирование симптомов и отсрочка посещения врача могут привести к нежелательным последствиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.