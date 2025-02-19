Врачи НИКИ детства рассказали о профилактике простуды с помощью галотерапии

В холодное время года дети особенно подвержены простудным заболеваниям. Чтобы укрепить иммунитет и снизить риск заражения, врачи рекомендуют использовать галотерапию — метод лечения и профилактики, основанный на создании искусственного микроклимата, похожий на природные соляные пещеры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Галотерапия благотворно влияет на дыхательную систему ребенка: вдыхание воздуха, насыщенного микрочастицами соли, способствует разжижению мокроты и улучшению ее отхождения, уменьшает воспаление в дыхательных путях. В результате работа дыхательной системы улучшается, а защитные функции организма повышаются. Кроме того, галотерапия помогает снять стресс и улучшить настроение, так как положительно воздействует на нервную систему. Процедура ускоряет выздоровление при простудах и других заболеваниях», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Находиться в соляной комнате рекомендовано от 30 минут до часа. За это время микроскопические соленые частицы через легочные пузырьки — альвеолы, распространятся по всему организму. Увеличение концентрации соли стимулирует обменные процессы, способствуя очищению организма от вредных веществ.

«Галотерапия особенно рекомендуется детям, которые находятся в зоне риска по развитию бронхолёгочных заболеваний. К этой категории относятся дети, часто болеющие ОРВИ и страдающие от ЛОР-патологий, поллинозов, а также те, кто перенёс острые бронхиты и пневмонии. Также галотерапия показана детям с отягощенной наследственностью или при наличии курящих взрослых дома», — добавила заместитель главного врача по медицинской части НИКИ детства Аида Бицуева.

Для ощутимого эффекта необходимо пройти курс. Санаторий НИКИ детства предлагает хорошо оборудованную галокамеру, где можно это сделать. Для получения путевки родителям необходимо обратиться к педиатру по месту жительства. Врач проведет телемедицинскую консультацию с санаторием, чтобы согласовать показания для санаторно-курортного лечения и дату заезда. Перед началом курса галотерапии необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные противопоказания и подобрать оптимальный режим процедур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.