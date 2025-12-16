Врачи НИКИ детства рассказали о профилактике астмы у детей в Подмосковье

Всемирный день борьбы с астмой прошел 11 декабря в Подмосковье. Врачи НИКИ детства напомнили о важности ранней диагностики, профилактики и постоянного контроля заболевания у детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Всемирный день борьбы с астмой ежегодно отмечается 11 декабря и направлен на повышение осведомленности о заболевании, улучшение качества жизни пациентов и внедрение эффективных методов лечения. Астма остается одним из самых распространенных хронических заболеваний дыхательной системы, особенно среди детей. Она часто приводит к пропускам занятий и госпитализациям.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что своевременная диагностика и грамотное ведение пациента позволяют детям с астмой вести полноценную жизнь, посещать школу и заниматься спортом без ограничений.

Аллергологи отмечают, что для профилактики важно минимизировать контакт с основными триггерами: пыльцой, домашней пылью, плесенью, табачным дымом и резкими перепадами температур. Регулярный контроль состояния и своевременное применение базисной терапии необходимы для эффективного управления заболеванием.

Врач-аллерголог Екатерина Никонова напомнила, что даже при отсутствии приступов лечение нельзя прекращать, так как астма требует постоянного наблюдения и коррекции терапии. Раннее выявление, регулярное наблюдение у специалиста и четкое следование плану лечения помогают детям с астмой вести обычный образ жизни и участвовать в общественной жизни. Поддержка семьи, педагогов и медицинского сообщества играет ключевую роль в обеспечении стабильного состояния ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.