Врачи НИКИ детства рассказали о причинах самоповреждающего поведения у подростков

В последние годы все чаще в общественном и профессиональном звучит термин «селфхарм» — самоповреждающее поведение, при котором человек намеренно причиняет себе физическую боль без суицидального намерения, будь то порезы или ожоги. Особенно остро эта проблема затрагивает подростковую аудиторию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Почему же подростки выбирают такой болезненный способ справиться с внутренними переживаниями? Подростковый возраст — период интенсивных гормональных изменений, поиска идентичности, формирования самооценки и борьбы за признание. В этот момент даже незначительные конфликты в семье, травля в школе или чувство одиночества могут вызывать глубокий внутренний кризис.

Психологи отмечают, что селфхарм часто становится «клапаном» для снятия напряжения. Физическая боль временно заглушает эмоциональную, давая иллюзию контроля над ситуацией. Окружение играет ключевую роль в формировании эмоционального фона подростка. К внутрисемейным факторам можно отнести отсутствие доверительных отношений, чрезмерный контроль, конфликты между родителями или, наоборот, эмоциональная холодность. Они могут стать триггерами для самоповреждения. Кроме того, влияние социальных сетей и интернет-сообществ, где иногда романтизируется селфхарм, также усиливает риск подражания.

«Селфхарм — это крик о помощи, который подросток не может выразить словами. Наша задача как взрослых — услышать этот крик, не осуждая, а поддерживая. Открытый диалог, доверие и своевременная психологическая помощь могут спасти жизнь», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Первый шаг — не паниковать и не обвинять. Следует мягко, но настойчиво предложить помощь специалиста — психолога или психотерапевта. Важно также создать в семье атмосферу безопасности, где можно говорить о чувствах без страха быть осужденным.

«Часто родители путают селфхарм с подростковой истерикой или капризом. Это опасное заблуждение. Самоповреждающее поведение — признак серьезного эмоционального расстройства, требующего профессионального вмешательства. Игнорирование проблемы может привести к необратимым последствиям», — добавляет психиатр Юлия Пичугина.

